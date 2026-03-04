Espagne : l’IA et les robots en vedette au MWC de Barcelone

Plus de 100 000 visiteurs ont afflué pendant quatre jours au Mobile World Congress, grand rendez-vous mondial des technologies mobiles et de la connectivité, pour une édition résolument tournée vers les usages concrets de l’intelligence artificielle et de la 5G. Les industriels ne cherchent plus seulement à éblouir, mais à démontrer l’utilité concrète de leurs innovations. AgiBot, société chinoise installée à Shanghai, y présente des robots humanoïdes pensés pour épauler vendeurs, hôteliers et opérateurs d’usine, désormais capables de s’adapter en temps réel à leur environnement. De son côté, Deutsche Telekom mise sur Magenta, un assistant d’appel intelligent proposant traduction instantanée et synthèse vocale, accessible avec le consentement des deux interlocuteurs et sans conservation des conversations. Dans un autre registre, des ambulances connectées utilisent une intelligence artificielle intégrée directement dans les équipements de communication pour transmettre plus rapidement des données médicales essentielles aux hôpitaux, tandis que NTT Docomo expérimente des technologies immersives en trois dimensions. Grâce à la 5G, l’intelligence artificielle peut traiter les données directement sur place, ce qui la rend plus rapide, plus réactive et plus efficace au quotidien. Selon l’étude Network Transformation 2026 publiée par la GSMA, 70 % des projets combinant 5G et IA visent désormais l’amélioration opérationnelle plutôt que la seule performance technique.