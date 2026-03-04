Liban : des morts et des blessés après les frappes israéliennes de dimanche sur Beyrouth

Des frappes ont touché les banlieues sud de la capitale, des secteurs souvent associés au Hezbollah. Les habitants ont fui des quartiers endommagés, tandis que les écoles fermaient et que certains bâtiments publics étaient transformés en centres d'hébergement d'urgence. Les autorités libanaises indiquent qu'au moins 31 personnes ont été tuées et environ 149 blessées lors des frappes menées sur Beyrouth et d'autres régions du pays entre le 2 et le 3 mars. Les responsables soulignent que ces chiffres sont provisoires et agrègent plusieurs lieux. Un bilan précis pour les seules frappes sur Beyrouth n'a pas encore été rendu public. Des organisations humanitaires ont distribué des sacs de couchage, des vêtements d'hiver et des matelas aux familles cherchant refuge dans la ville et à ses alentours. Parallèlement, le Hezbollah a lancé des drones et des missiles en direction de sites militaires israéliens, selon des sources régionales. Pour de nombreux habitants de Beyrouth, les chiffres restent flous. Ce qui est certain, en revanche, c'est la pression croissante sur les hôpitaux, les centres d'accueil et la vie quotidienne à mesure que le conflit s'enlise.