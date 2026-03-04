Nouvelles frappes aériennes sur la banlieue sud de Beyrouth après un avertissement israélien

Le Liban a de nouveau été visé le 4 mars par des frappes israéliennes, avec un immeuble touché dans le quartier de Haret Hreik, au sud de Beyrouth. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent une épaisse fumée s’élevant d’un bâtiment de plusieurs étages, dans une zone souvent liée au Hezbollah. L’attaque serait intervenue après un message d’évacuation publié par le porte parole arabophone de l’armée israélienne, accompagné de cartes signalant des bâtiments proches de sites présentés comme affiliés au Hezbollah. Des habitants racontent avoir quitté les lieux peu après l’alerte. Aucun bilan précis n’est confirmé pour cet immeuble. D’autres frappes menées le même jour dans la banlieue sud auraient fait plusieurs morts et déplacé des familles, selon des sources locales. Dans ces quartiers, le scénario se répète. Une alerte en ligne, un départ précipité, puis les bombardements laissent derrière eux d’importants dégâts.