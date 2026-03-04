Le conflit Israël-Hezbollah gagne Beyrouth : hôtels visés et riposte contre l’Iran

Situé à Hazmié, dans une zone régulièrement associée au Hezbollah, le Comfort Hotel s’est retrouvé saturé de fumée, obligeant ses occupants à quitter les lieux sans délai, au milieu d’une vive inquiétude. L’incident s’inscrit dans un échange de frappes plus large entre Israël et le Hezbollah. Selon les autorités sanitaires libanaises, des raids menés au sud de la capitale ont fait six morts et huit blessés. D’autres localités, dont Baalbek, signalent également des dégâts. Israël affirme avoir lancé une nouvelle vague de frappes contre l’Iran en riposte à des tirs de missiles. Le conflit prend une dimension régionale, sur fond d’opérations revendiquées en Iran, d’incidents dans le Golfe et de déploiements militaires en Méditerranée. À Beyrouth, hôtels et quartiers résidentiels deviennent le théâtre direct d’une crise régionale persistante.