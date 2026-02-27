Brésil : course contre la montre pour retrouver des survivants

Les secours poursuivent un travail minutieux à Juiz de Fora, notamment dans le parc Jardim Burnier, où des maisons se sont effondrées après les glissements de terrain. Everaldo de Almeida, conducteur d’engin, souligne la nécessité d’avancer lentement pour préserver les victimes encore piégées sous les décombres. Plus de 5 000 habitants ont été contraints d’évacuer leur domicile. Tandis que voisins et équipes de secours recherchent les disparus, certains habitants retournent brièvement sur place pour sauver quelques biens. De nouvelles pluies annoncées pour le week-end font craindre une aggravation de la situation dans cette région vulnérable aux épisodes météorologiques extrêmes liés au réchauffement climatique.