Une éclipse solaire partielle visible en Afrique le samedi 29 mars

Ce samedi 29 mars, un phénomène rare attirera tous les regards. Une éclipse solaire partielle sera visible dans plusieurs pays d’Afrique du Nord et de l’Ouest, ainsi qu’en Europe et au Canada. Durant près de quatre heures, la Lune passera devant le Soleil, masquant une partie de sa lumière et offrant un spectacle fascinant.

Les éclipses solaires sont le résultat d’un alignement parfait entre le Soleil, la Lune et la Terre. Auriane Egal, du Planétarium de Montréal, explique : « Lors d'une éclipse solaire, il se produit un alignement précis entre le Soleil, la Lune et la Terre. La Lune, éclairée par le Soleil, projette alors une ombre sur la surface terrestre, créant ce phénomène unique. »

Selon la localisation, l’éclipse sera plus ou moins prononcée. Au Maroc, en Algérie et en Mauritanie, elle sera particulièrement visible en fin de matinée.

Une observation à ne pas prendre à la légère

Admirer une éclipse solaire sans protection adéquate peut causer de graves lésions aux yeux. Il est indispensable d’utiliser des lunettes spéciales répondant aux normes de sécurité. Juan Carlos Muñoz-Mateos, de l’Observatoire européen austral, rappelle les précautions à prendre : « Lors d’une éclipse solaire totale, il est possible d’enlever brièvement les lunettes pour observer la couronne solaire. Mais lors d’une éclipse partielle, il faut impérativement rester protégé, car chaque étape de son observation est dangereuse. »

Pour ceux qui ne disposent pas de lunettes certifiées, il existe des méthodes alternatives comme le sténopé, qui permet de projeter l’image de l’éclipse sur une surface plane sans jamais regarder directement le Soleil.

Un rendez-vous à ne pas manquer

Cet événement intervient quelques semaines après une éclipse lunaire qui avait déjà offert un beau spectacle aux observateurs. Pour les passionnés d’astronomie, un autre rendez-vous est à noter : le 7 septembre 2025, une éclipse totale de Lune sera visible depuis l’Espagne, l’Australie, la Namibie et l’Afrique du Sud.