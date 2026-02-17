La première éclipse solaire de l'année illuminera l'Antarctique, et seuls quelques chanceux pourront profiter de sa lumière. L'éclipse solaire annulaire de mardi, connue sous le nom d'« anneau de feu », ne sera visible que dans le continent le plus au sud, qui abrite des stations de recherche et une faune diversifiée.

Les éclipses solaires se produisent lorsque le soleil, la lune et la Terre s'alignent de manière particulière.

La lune projette une ombre qui peut bloquer partiellement ou totalement la lumière du soleil depuis la Terre. Lors d'une éclipse annulaire, ou en forme d'anneau, la lune se trouve justement plus loin de la Terre dans son orbite, de sorte qu'elle ne recouvre pas totalement le soleil. Seule une fine bande reste visible.

Les éclipses solaires se produisent plusieurs fois par an, mais ne sont visibles que depuis les endroits situés dans le trajet de l'ombre de la lune.

Certaines régions de l'Antarctique pourront observer l'effet « anneau de feu » complet.

Si le ciel est dégagé, davantage de personnes pourront observer l'éclipse partielle, avec de petites bouchées prises sur le soleil, depuis les extrémités du Chili et de l'Argentine et certaines parties du sud-est de l'Afrique, notamment Madagascar, le Lesotho et l'Afrique du Sud.