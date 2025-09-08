L'éclipse lunaire totale, vue au Moyen-Orient

Eclipse totale de lune
Une éclipse lunaire totale, appelée "lune rouge sang" en raison de sa teinte très rouge, s'est produite dans la nuit de dimanche à lundi.
Il s'agit de la deuxième éclipse lunaire totale de l'année, et cette fois-ci, l'Asie était aux premières loges.
Les habitants de Dubaï, Jérusalem et Bagdad, au Moyen-Orient, ont pu admirer ce week-end une vue imprenable sur la pleine lune obscurcie par l'ombre de la Terre, notre planète mère s'alignant parfaitement entre la lune et le soleil.
Le spectacle a duré plus d'une heure et l'événement dans son ensemble, qui a commencé avec les premières lueurs de la lune, a duré plus de cinq heures.
L'éclipse totale était visible en Asie, de l'Arabie saoudite aux Philippines, en passant par l'océan Arctique et l'Antarctique, ainsi que dans certaines parties de l'Afrique de l'Est et de la moitié occidentale de l'Australie.
Le reste de l'Afrique et de l'Australie, ainsi que l'Europe, ont pu voir une partie du spectacle, mais pas dans son intégralité.
Le phénomène sera suivie deux semaines plus tard par une éclipse solaire partielle visible depuis la Nouvelle-Zélande, une partie de l'Australie et l'Antarctique.
