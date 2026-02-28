Criminalité en Afrique du Sud : les populations attendent le déploiement de l'armée

Le président Cyril Ramaphosa a déclaré que les soldats descendront dans les rues - dans des endroits qui affichent certains des taux de criminalité violente les plus élevés au monde - pour lutter contre ce qu'il a qualifié de « menace la plus immédiate » pour la démocratie et le développement économique de l'Afrique du Sud. Il a déclaré que le déploiement aurait lieu dans trois des neuf provinces du pays, sans donner de calendrier.

Certains critiques affirment toutefois que le déploiement de l'armée pourrait être considéré comme un aveu de défaite du gouvernement Ramaphosa. Avec une population d'environ 3,8 millions d'habitants, Le Cap est la deuxième plus grande ville d'Afrique du Sud et l'une de ses principales attractions touristiques. Mais les quartiers périphériques, connus sous le nom de Cape Flats, sont tristement célèbres pour la violence meurtrière des gangs.

Des gangs de rue portant des noms tels que les Americans, les Hard Livings et les Terrible Josters se battent depuis des années pour le contrôle du trafic de drogue, tout en se livrant à des rackets, à la prostitution et à des meurtres commandités. Des passants, y compris des enfants, sont souvent pris entre deux feux et tués lors de fusillades entre gangs.

Selon les dernières statistiques sur la criminalité, les trois commissariats de police d'Afrique du Sud qui enregistrent les taux de criminalité les plus élevés se trouvent tous à Cape Town et dans ses environs.

« Ils espèrent que l'armée apportera un peu de paix », a déclaré Craven Engel, fondateur de Ceasefire, à propos des habitants de Hanover Park, au Cap. « En fait, même lorsque nous intervenons et que nous apportons des solutions, ne serait-ce que pour une journée, la communauté se met à applaudir parce qu'il y a une journée sans fusillade. »

Ramaphosa a déclaré qu'une partie de l'armée serait déployée dans la province du Cap-Occidental, où se trouve Le Cap et qui, selon les statistiques, concentre environ 90 % des meurtres liés aux gangs dans le pays. Deux autres provinces, a-t-il ajouté, verraient également des troupes déployées : le Gauteng, où se trouve Johannesburg, la plus grande ville d'Afrique du Sud, et la province du Cap-Oriental.

La périphérie de Johannesburg et la province du Gauteng dans son ensemble sont parsemées de puits de mine abandonnés et les autorités locales sont depuis longtemps confrontées au problème de l'exploitation illégale de l'or. Elles affirment que les gangs miniers, connus sous le nom de zama zamas, sont généralement dirigés par des syndicats du crime lourdement armés, qui protègent leurs activités avec brutalité.

Ils utilisent des « mineurs informels », recrutés dans des communautés désespérées et pauvres, pour descendre dans les puits à la recherche de gisements précieux restants. Ces gangs sont souvent liés à des actes de violence très médiatisés, comme cette affaire qui a choqué l'Afrique du Sud en 2022, où environ 80 mineurs illégaux présumés ont été accusés d'avoir violé en groupe huit femmes qui participaient au tournage d'un clip vidéo dans une mine abandonnée.

L'année dernière, une confrontation entre la police et des mineurs illégaux dans une mine abandonnée a fait au moins 87 morts parmi les mineurs après que la police ait adopté une approche musclée et coupé leur approvisionnement en nourriture pour tenter de les forcer à sortir.

Selon les analystes, les mineurs illégaux sont souvent impliqués dans d'autres crimes dans les communautés voisines, et les guerres de territoire entre gangs rivaux ont contraint les habitants à quitter leurs maisons et à chercher refuge ailleurs. Les autorités estiment à 30 000 le nombre de mineurs illégaux en Afrique du Sud, opérant dans certains des 6 000 puits de mine abandonnés du pays.

Le gouvernement a constaté une augmentation de l'exploitation minière illégale, qui, selon ses estimations, représente plus de 4 milliards de dollars par an en pertes d'or au profit des syndicats criminels. Ce commerce serait principalement contrôlé par des migrants venus des pays voisins, le Lesotho, le Zimbabwe et le Mozambique, ce qui attise la colère des communautés sud-africaines à l'égard des chefs criminels et des étrangers vivant dans la communauté locale.