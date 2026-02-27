Dans la bande de Gaza, un ramadan marqué par la mort et l’incertitude

Dans la bande de Gaza, la deuxième semaine du ramadan s’ouvre pour de nombreuses familles dans des conditions précaires, entre déplacement forcé et recherche de proches toujours portés disparus. À l’hôpital Al-Shifa, des habitants ont rendu hommage aux victimes de frappes de drones israéliens menées non loin dans la nuit du 26 février. Plusieurs personnes, dont des civils et des membres des forces de police locales, ont été tuées selon les autorités. Malgré le cessez-le-feu conclu fin 2025, les établissements de santé continuent d’enregistrer de nouvelles victimes. Le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Volker Türk, estime que la poursuite des opérations militaires pourrait avoir des effets durables sur les communautés palestiniennes, une analyse contestée par Israël.