À Buenos Aires, les ados « therian » imitent les animaux dans les parcs

Dans les parcs publics de Buenos Aires, des adolescents se retrouvent masqués pour reproduire des comportements inspirés du monde animal. Certains, issus d’une sous-catégorie ludique appelée « otherpaws », organisent via les réseaux sociaux des rassemblements en « meutes », où ils courent à quatre pattes, sautent ou grimpent aux arbres, notamment dans des espaces comme la plaza de Palermo. Le phénomène a explosé sur TikTok, où le hashtag #therian a dépassé les 2 millions de publications, l’Argentine arrivant en tête de l’engagement en Amérique latine. Si certains participants présentent cette pratique comme une expression identitaire, d’autres l’assimilent davantage à une performance ludique ou à une forme de divertissement. Des psychologues évoquent ainsi des motivations variées, allant d’un sentiment d’appartenance personnel à une simple expérimentation sociale, sans lien direct avec la culture furry, davantage centrée sur l’anthropomorphisme artistique. Le phénomène alimente un débat en ligne sur ses effets psychosociaux, entre curiosité, incompréhension et moqueries, tandis que quelques incidents isolés, dont une morsure signalée à Córdoba, ont attiré l’attention médiatique. Dans l’ensemble, la tendance demeure pacifique et créative, illustrant l’influence croissante des cultures numériques dans les modes d’expression de la génération Z.