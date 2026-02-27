Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Nucléaire : pas d'accord entre l'Iran et les États-Unis à Genève

La délégation américaine arrive à la résidence de l'ambassadeur d'Oman,à Genève, en Suisse, le jeudi 26 février 2026.   -  
Copyright © africanews
© KEYSTONE / MARTIAL TREZZINI
By Rédaction Africanews

Etats-Unis

L'Iran et les États-Unis ont mené jeudi des négociations indirectes pendant plusieurs heures au sujet du programme nucléaire de Téhéran, sans parvenir à un accord.

L’échec laisse planer la menace d'une nouvelle guerre au Moyen-Orient alors que les États-Unis ont rassemblé une flotte massive d'avions et de navires de guerre dans la région.

Le ministre des Affaires étrangères d'Oman, Badr al-Busaidi, qui a servi de médiateur lors des pourparlers à Genève, a déclaré qu'il y avait eu « des progrès significatifs dans les négociations » sans donner plus de détails.

Seulement, juste avant la fin des pourparlers, la télévision d'État iranienne a rapporté que Téhéran était déterminé à poursuivre l'enrichissement d'uranium, rejetant les propositions de transfert à l'étranger tout en demandant la levée des sanctions internationales.

Trump souhaite un accord visant à limiter le programme nucléaire iranien, et il voit une opportunité alors que le pays est en proie à des dissensions croissantes à la suite de manifestations nationales.

L'Iran espère également éviter la guerre, mais maintient qu'il a le droit d'enrichir de l'uranium et ne souhaite pas discuter d'autres questions, telles que son programme de missiles à longue portée ou son soutien à des groupes armés comme le Hamas et le Hezbollah.

Les discussions techniques doivent se poursuivre la semaine prochaine à Vienne, siège de l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'agence de surveillance nucléaire des Nations unies devrait jouer un rôle essentiel dans tout accord.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.