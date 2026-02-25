Glissements de terrain au Brésil: 43 disparus après de fortes pluies à Minas Gerais

Au moins 25 personnes sont mortes et 43 sont portées disparues. Pompiers, équipes cynophiles et volontaires fouillent la boue et les décombres. Environ 440 habitants ont quitté leur logement et les écoles sont fermées. Juiz de Fora a enregistré 584 millimètres de pluie en février, son niveau le plus élevé jamais mesuré. Le président Luiz Inácio Lula da Silva a décrété l’état d’urgence et promis une aide fédérale, alors que de nouvelles pluies sont annoncées. Juiz de Fora a reçu deux fois la moyenne des précipitations pour un mois de février, et au moins 20 glissements de terrain ont été signalés. Le président Luiz Inácio Lula da Silva a indiqué que les forces fédérales participent aux opérations de secours et d’assistance. De nouvelles pluies sont attendues dans cette région vallonnée.