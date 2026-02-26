Ghana : les acheteurs de cacao face à une dette de 750 millions de dollars 

Au Ghana, la filière cacao est confrontée à des difficultés financières croissantes. L'Association des acheteurs de cacao agréés du Ghana évoque une dette importante estimée à environ 750 millions de dollars.

Cette crise fait suite à deux mauvaises récoltes dues à des maladies telles que le virus du gonflement des pousses et à des conditions météorologiques défavorables. Pendant ce temps , les prix mondiaux du cacao ont enregistré une forte baisse, passant d'un pic d'environ 12 000 dollars la tonne en 2024 à environ 4 000 dollars actuellement. Une situation due à une demande plus faible et aux anticipations d'une meilleure offre à venir.

Face à ces difficultés, le gouvernement ghanéen a réagi en prenant des mesures telles que l'ajustement des prix à la mi-février 2026 et en prévoyant un nouveau programme de financement national du cacao, pouvant inclure des obligations cacao, afin d'améliorer la trésorerie. Les acheteurs espèrent que cela permettra d'atténuer les difficultés.

Deuxième producteur mondial de cacao après la Côte d’Ivoire, le Ghana dépend fortement de cette culture pour ses recettes d'exportation. Les deux pays d'Afrique de l'Ouest fournissent environ la moitié du cacao mondial.