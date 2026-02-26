Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Ghana : les acheteurs de cacao face à une dette de 750 millions de dollars 

Les petits exploitants agricoles de Côte d'Ivoire et du Ghana produisent plus de la moitié du chocolat mondial. (AP Photo/Rebecca Blackwell, Fichier)   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Ghana

Au Ghana, la filière cacao est confrontée à des difficultés financières croissantes. L'Association des acheteurs de cacao agréés du Ghana évoque une dette importante estimée à environ 750 millions de dollars.

Cette crise fait suite à deux mauvaises récoltes dues à des maladies telles que le virus du gonflement des pousses et à des conditions météorologiques défavorables. Pendant ce temps , les prix mondiaux du cacao ont enregistré une forte baisse, passant d'un pic d'environ 12 000 dollars la tonne en 2024 à environ 4 000 dollars actuellement. Une situation due à une demande plus faible et aux anticipations d'une meilleure offre à venir.

Face à ces difficultés, le gouvernement ghanéen a réagi en prenant des mesures telles que l'ajustement des prix à la mi-février 2026 et en prévoyant un nouveau programme de financement national du cacao, pouvant inclure des obligations cacao, afin d'améliorer la trésorerie. Les acheteurs espèrent que cela permettra d'atténuer les difficultés.

Deuxième producteur mondial de cacao après la Côte d’Ivoire, le Ghana dépend fortement de cette culture pour ses recettes d'exportation. Les deux pays d'Afrique de l'Ouest fournissent environ la moitié du cacao mondial.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.