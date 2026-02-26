Angola : Sonangol négocie un prêt de 4,8 milliards de dollars avec la Chine

La compagnie pétrolière nationale angolaise Sonangol a annoncé mercredi être en pourparlers avec des institutions financières chinoises afin d’obtenir un prêt de 4,8 milliards de dollars. Les fonds doivent financer une phase clé de la construction d’une nouvelle raffinerie dans le port atlantique de Lobito.

Le projet est estimé à 6,2 milliards de dollars. « La prochaine phase est évaluée à 4,8 milliards de dollars et nous contactons des institutions chinoises, avec le soutien de l’entrepreneur également chinois, pour obtenir ce financement », a déclaré le directeur général, Sebastião Gaspar Martins, lors d’une conférence de presse.

Il s’agirait du premier emprunt contracté par Sonangol auprès de la Chine depuis 2017, année où l’Angola avait entrepris de réduire son exposition aux prêts adossés à ses ressources pétrolières. Selon la compagnie, le financement envisagé ne serait pas garanti par des livraisons de brut.

Le mois dernier, le ministère angolais des Finances a indiqué que le prêt pourrait provenir de la China Development Bank, sans fournir davantage de précisions. Une délégation de Sonangol doit se rendre à Pékin en avril pour poursuivre les discussions.

Le gouvernement angolais considère cette raffinerie comme un projet stratégique. La mise en production de produits pétroliers raffinés est attendue pour décembre de l’année prochaine.

Longtemps première source de crédit pour de nombreux pays africains, la Chine a réduit ses prêts au continent à partir de 2019, une tendance accentuée par la pandémie de COVID-19. Plusieurs projets d’infrastructures ont été ralentis ou laissés inachevés, dont une ligne ferroviaire au Kenya.

Selon une étude publiée le mois dernier par ONE Data, les remboursements effectués par les pays africains à la Chine ont dépassé le volume des nouveaux prêts accordés ces dernières années.

Dans ce contexte, l’Angola a progressivement diminué sa dette adossée au pétrole envers la Chine. D’après les données du ministère des Finances, son encours est tombé à 7,73 milliards de dollars l’an dernier, contre 10,146 milliards de dollars à la fin de 2024, soit une baisse d’environ un quart.