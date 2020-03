Angola : la compagnie des hydrocarbures Sonangol vend ses actifs

La Sonangol, la compagnie publique en charge du porte-feuille des hydrocarbures en Angola se décharge de ses participations dans plusieurs entreprises dès avril prochain.

L’annonce a été faite par le patron de la compagnie Sebastiao Gaspar Martin qui se dit incapable de donner la valeur des actifs, à cette étape du processus.

Il s’agit de la mise en route de la stratégie de privatisation de certains actifs du portefeuille public voulue par Luanda. La mesure devrait concerner la Sonangol elle-même, ne serait-ce qu’en partie d’ici 2022.

Parmi les 11 entreprises concernées par la mise sur le marché d’avril, on distingue l‘établissement financier Banco Bai, mais aussi Sonamet, Sonatip et Sonadit, spécialisées respectivement dans la métallurgie, les services maritimes et la maintenance des entreprises offshores.

L’Angola est le deuxième exportateur africain de pétrole. Mais le pays fait face à la chute programmée de sa capacité de production. Le nouveau président Joao Lourenço a fait voeu de diversifier le tissu productif pour sortir le pays de sa trop grande dépendance à l’or noir.