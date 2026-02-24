Le Somaliland espère surmonter sa grave crise de l’eau grâce à Israël

Muhummad Mohamad Ismail entretient ses orangers et ses papayers luxuriants.

Cet agriculteur du Somaliland a perdu plus de la moitié de ses 150 arbres fruitiers à cause des sécheresses répétées de ces dernières années. Face à cette crise hydrique, il a toutefois décidé d’adapter ses méthodes. Pour continuer à faire vivre son exploitation, il a vendu une partie de son bétail afin de financer l’achat d’un grand réservoir en béton, d’une valeur de 2 500 dollars. Celui-ci doit être approvisionné par des camions-citernes une dizaine de fois par an. Sur le terrain, les effets de ces investissements commencent déjà à se faire sentir.

Nous essayons de bien nous préparer pour la saison des pluies en creusant des puits où l’eau peut s’accumuler et être stockée. Pendant la saison des pluies, les cultures poussent naturellement grâce aux précipitations, mais nous travaillons dès maintenant pour anticiper et nous préparer au mieux, souligne-t-il.

Le Somaliland mise désormais sur l’expertise d’Israël à l’heure du changement climatique. L’État hébreu, pays au climat aride, est reconnu comme un leader mondial dans la gestion de l’eau. Des professionnels du secteur hydraulique ont déjà bénéficié de formations, et des experts israéliens devraient prochainement se rendre sur le territoire afin d’accompagner l’installation de nouvelles technologies.

Abdirazak Sheikh Muhamad, est agronome au ministère de l’Agriculture du Somaliland : nous espérons qu’Israël deviendra un acteur majeur du changement dans le secteur agricole. L’agriculture pourrait représenter entre 15 et 25 % du PIB du Somaliland. Nous souhaitons donc renforcer notre coopération dans ce domaine. Nous espérons qu’Israël sera un partenaire capable de transformer durablement notre agriculture.

Selon le ministère de l’Agriculture du Somaliland, les saisons des pluies arrivent de plus en plus tard et restent insuffisantes depuis au moins cinq ans, provoquant des sécheresses à répétition. Les autorités espèrent que l’appui israélien permettra d’élargir significativement les surfaces cultivées, qui ne représentent actuellement que 3 % du territoire.