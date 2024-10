L’Amérique du Sud émerveillée par l’éclipse du "cercle de feu"

Mercredi, l'Amérique du Sud a été témoin d'un spectacle céleste rare et spectaculaire : l’éclipse solaire annulaire, surnommée le "cercle de feu".

Ce phénomène naturel a pu être observé à l'extrémité sud de la Patagonie, ainsi qu'au-dessus de l’île de Pâques, en Argentine et au Chili.

Lors d’une éclipse annulaire, la lune se positionne de manière à cacher presque entièrement le soleil, ne laissant visible qu’un mince anneau lumineux. Cet effet spectaculaire est dû à la distance accrue entre la Terre et la lune, qui se trouve à un point éloigné de son orbite.

De nombreux observateurs, habitants locaux et touristes, se sont rassemblés pour contempler cet événement cosmique. Parmi eux, Yoli Arset, une touriste profondément émue par cette expérience, a partagé ses sentiments : « C'est beaucoup d'émotion, beaucoup. Je ne sais pas comment vous le dire. C'est quelque chose qu'on ne peut pas dire, il faut le sentir, vous savez ? C'est une énorme émotion. Remercier la vie d'être en vie. »

En plus de la Patagonie, l'éclipse a été partiellement visible dans plusieurs autres régions, notamment au Brésil, au Paraguay, en Uruguay et jusqu'à Hawaï, où les spectateurs ont pu admirer un croissant solaire.

Les éclipses solaires, qui se produisent entre deux et cinq fois par an, fascinent toujours autant les passionnés d’astronomie et les curieux. Mais ce "cercle de feu", visible principalement au-dessus de l'océan Pacifique et des terres australes, restera longtemps gravé dans la mémoire de ceux qui ont eu la chance d'y assister.