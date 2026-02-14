Éthiopie : Giorgia Meloni mise sur son "plan Mattei" pour freiner l'immigration

Giorgia Meloni, la Première ministre italienne, est arrivée ce vendredi en Éthiopie pour le deuxième sommet Italie-Afrique.

Objectif : renforcer l’influence de Rome sur le continent grâce au "plan Mattei", un projet ambitieux mêlant économie, diplomatie et lutte contre l’immigration. À Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, Giorgia Meloni défend une vision : l’Afrique doit pouvoir exploiter ses propres richesses, sans dépendre des puissances étrangères. Un message fort, alors que l’Italie cherche à se positionner face à la Chine et à la France. Le défi d’une coopération entièrement nouvelle repose avant tout sur la capacité de l’Afrique à vivre de ses propres richesses, à transformer ses matières premières et à ne pas les laisser piller, à cultiver ses champs, à fournir du travail et des perspectives à ses meilleures énergies.

Le "plan Mattei", du nom de l’ancien patron de l’énergie italien, mise sur des investissements massifs : infrastructures, énergie, et surtout, une lutte contre les causes de l’immigration. Pour Giorgia Meloni, il ne s’agit pas d’exploiter une main-d’œuvre bon marché, mais de créer des conditions pour que les jeunes Africains restent chez eux.

Deux ans après le premier sommet, Rome doit encore préciser sa stratégie. Mais Giorgia Meloni, invitée d’honneur de la 39e session de l’Union africaine, compte bien dévoiler les prochaines étapes du plan Mattei : sécurité énergétique, financement des infrastructures, et croissance du secteur privé.