Iran : 47e anniversaire de la '' révolution islamique'' sur fond de menaces américaines

Conflit Israël-Iran
Des milliers de personnes brandissant mercredi les drapeaux iraniens place Azadi à Téhéran, à l'occasion du 47e anniversaire de la révolution islamique.
Une 47e bougie commémorée sur fond de menace d'une action militaire américaine. Le président américain Donald Trump n'a pas exclu des frappes contre Téhéran en cas d’échec des négociations sur le programme nucléaire iranien.
Mercredi devant une foule acquise, le président iranien a joué la carte de la résistance. Affirmant que son pays inflexible.
'' Notre Iran ne cédera pas à leurs exigences excessives. Il ne reculera pas face à l'injustice et à l'agression. Mais nous discutons de toutes nos forces avec les pays voisins et œuvrons pour la paix et la stabilité dans la région. Ce sont ceux qui vivent dans cette région qui peuvent résoudre ses problèmes, pas ceux qui viennent de loin.'', a déclaré Masoud Pezeshkian, président iranien.
Un discours qui contraste avec des initiatives diplomatiques en cours sur le nucléaire iranien à Oman en Jordanie et au Qatar. Au nombre desquelles, l’entretien téléphonique entre le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani du Qatar et Donald Trump.
