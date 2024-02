Afrique du Sud : un avant-goût du gala du Nouvel An chinois

Un événement promotionnel pour le gala télévisé de la Fête du Printemps 2024 du China Media Group (CMG), un spectacle de célébration annuel, a été organisé dimanche sur la place Nelson Mandela à Johannesburg, la plus grande ville d'Afrique du Sud.

Le gala est une émission d'art télévisée complète de quatre heures et demie comprenant du chant et de la danse, de l'opéra, des sketchs comiques, des diaphonies, des arts martiaux et des acrobaties. Elle sera diffusée en direct vendredi à 20h00, veille du Nouvel An chinois ou de la Fête du Printemps.

L'émission télévisée, également connue sous le nom de « chunwan », a lieu chaque année depuis 1983 et, pour de nombreux Chinois, c'est un élément indispensable des célébrations. Célébrer le Nouvel An chinois avec les membres de la famille se réunissant autour de leur téléviseur avec des collations. , prêt à saisir chaque instant des performances spectaculaires.

Une vidéo promotionnelle du gala a été projetée sur l'écran géant érigé sur la place Nelson Mandela, apportant joie et ambiance festive aux plus de 300 000 Chinois d'outre-mer vivant en Afrique du Sud ainsi qu'aux étrangers intéressés par la culture chinoise.

Le consul général de Chine à Johannesburg, Pan Qingjiang, a déclaré lors de l'événement que cette année marquait la première année après que les relations sino-sud-africaines étaient entrées dans « l'âge d'or » et qu'il espérait que le Gala de la Fête du Printemps rapprocherait les peuples des deux pays.

« Cette année est la première année après que les relations sino-sud-africaines sont entrées dans « l'âge d'or ». Le Gala de la Fête du Printemps est devenu une marque de fabrique en Chine, et j'espère que le programme télévisé pourra être diffusé dans davantage de pays étrangers, répandant ainsi la joie dans tous les pays. public mondial et servir de pont pour promouvoir les échanges culturels et entre les peuples entre la Chine et d'autres pays », a déclaré Pan.

Alex Lewackett, étudiant universitaire en Afrique du Sud, a déclaré qu'il était très attiré par les choses cool présentées lors du gala télévisé et qu'il se sentait très excité d'assister à l'événement promotionnel. Il pense que le gala suscitera sûrement l'intérêt de nombreuses personnes locales.

"Le simple fait de voir tout cela en direct, de voir toutes ces activités du festival, cela me rend très excité de vouloir en savoir beaucoup plus sur ce qui se passe dans la culture en Chine. Et le simple fait de voir le festival me donne vraiment envie d'en savoir plus sur ce qui se passe dans la culture chinoise. Je veux y assister. J'ai donc hâte de le voir le 9 [février]. Et j'espère juste que tous les Sud-Africains qui le regardent pourront se sentir quelque peu intéressés par ce que la culture africaine a en termes de de Chine et autres, et juste pour voir comment ils peuvent également s'impliquer dans de nombreux programmes", a déclaré Lewackett.

Sifiso Mnisi, maître de conférences au Département de communication et des médias de l'Université de Johannesburg, a adressé ses meilleurs vœux au peuple chinois et a montré son impatience pour le gala télévisé.

"C'est une période très excitante pour le peuple chinois avec les célébrations du Nouvel An [chinois] qui approchent, et je voudrais leur souhaiter tout le meilleur pour la nouvelle année. Je veux leur souhaiter plus de prospérité et plus de succès dans quoi qu'ils fassent. Le gala de la GCM, qui aura lieu le 9 février, est un événement très, très excitant que j'attends avec impatience », a déclaré Mnisi.

L'événement promotionnel présente également de la calligraphie chinoise et d'autres activités. Un groupe de jeunes des deux pays vêtus de vêtements traditionnels chinois ont dansé ensemble sur la place Nelson Mandela, poussant l'atmosphère jubilatoire à son paroxysme.

Le Nouvel An chinois est la fête la plus importante pour les Chinois et une occasion importante pour les réunions de famille, qui tomberont cette année le samedi.