Nigeria : début des festivités du Nouvel An chinois à Lagos

La communauté chinoise et les Nigérians se sont rassemblés dimanche à Lagos où ont commencé les premières festivités pour célébrer le Nouvel An lunaire chinois. Sous le signe du dragon, cette nouvelle année sera officiellement célébrée le 10 février.

« La Chine me manque, mais aussi, je pense que maintenant la Fête du Printemps chinois n'appartient pas seulement à la Chine, c'est une célébration pour le monde entier. Ainsi, même si je suis au Nigeria, je peux ressentir l'hospitalité des Nigérians, je peux sentir que je suis dans un deuxième foyer au Nigeria. » déclare Eric Chen, consultant informatique.

« Je pense que nous pouvons en tirer des leçons de renaissance culturelle. Ils célèbrent leur culture, vous savez, c'est cela qui les maintient ensemble et les fait se développer. Nous avons abandonné notre culture, vous pouvez voir la façon dont je suis habillé, j’aimerais célébrer ma culture, c’est exactement ce que nous sommes. Un homme qui perd sa culture est mort. » estime Mike Anjorin, architecte nigérian.

La consule générale chinoise Yan Yuqing a participé aux festivités et exprimé sa joie de voir les traditions de son pays célébrées à Lagos et dans les quatre coins du monde.

« Nous disons souvent que la Fête du Printemps est une fête chinoise, mais elle appartient aussi au monde entier. L'année dernière, l'ONU a annoncé que la Fête du Printemps chinois serait une fête internationale. Je suis donc très heureuse que des gens du monde entier, y compris du Nigeria, puissent célébrer ensemble le Nouvel An avec les Chinois » affirme la diplomate.

Le Nigeria et la Chine entretiennent des relations culturelles et économiques étroites ces dernières années ; le commerce bilatéral entre le Nigeria et la Chine a atteint 22,6 milliards de dollars en 2023.