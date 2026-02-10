Nigeria : le Sénat approuve la publication en direct des résultats électoraux

Sous la pression de la rue, le Sénat a finalement approuvé ce mardi la publication en direct des résultats électoraux par voie électronique.

La semaine dernière, le Sénat nigérian avait créé la polémique en rejetant une mesure obligeant les bureaux de vote à publier leurs résultats en temps réel. Une décision qui avait provoqué des manifestations massives devant le Parlement. Mais ce mardi, sous la pression populaire, les législateurs ont fait machine arrière. Désormais, les 176 000 bureaux de vote du pays devront publier leurs résultats électroniquement dès la fin du scrutin, une fois les procédures légales achevées.

Cette réforme arrive dans un contexte de défiance croissante envers le système électoral nigérian. Lors de la présidentielle de 2023, le taux de participation n’était que de 27 %, un record bas depuis le retour à la démocratie en 1999. Les Nigérians dénoncent régulièrement des fraudes et des litiges post-électoraux interminables. Avec cette mesure, la Commission électorale indépendante (INEC) espère restaurer la confiance en permettant aux citoyens de suivre les résultats en direct sur une plateforme centralisée.

Ce revirement est une victoire pour les défenseurs de la transparence, mais le défi reste immense, garantir que cette réforme soit appliquée sans faille lors des élections générales de 2027. Avec comme enjeu redonner foi aux Nigérians dans leur démocratie.