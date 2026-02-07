Africa Eco Race : clap de fin de la 17e édition

La dernière étape de l’Africa Eco Race s’est déroulée sur nt 475 kilomètres, dont 103 kilomètres de spéciale chronométrée, entre la Mauritanie et le Sénégal.

Les vastes champs de dunes ont laissé place à des paysages de savane pour le dénouement de cette 17 édition de la course.

Pour les motos, au classement général, la victoire revient à Kevin Gallas (Yamaha), qui s'impose après plusieurs jours de lutte intense avec seulement 41 secondes d'avance sur Gautier Paulin (Yamaha).

Pour les voitures, David Gérard (MD Optimus) remporte la victoire après un rallye mené avec constance et maîtrise. Il termine avec 37 min 53 s d'avance sur Christian Fremont (Mini Cooper X-Raid).

Alors que côté Camions, Gerrit Zuurmond remporte une victoire logique après avoir dominé la catégorie tout au long du rallye, avec un temps total de 61 h 18 min 21 s. Il termine devant Martin Roeterdink, deuxième en 33 h 45 min 15 s.