Tchad : une enquête ouverte après la mort tragique d'un Français

By Rédaction Africanews

Tchad

Un retraité français de 70 ans, Paul Ferreri, a été retrouvé mort vendredi après avoir disparu mercredi dans la zone touristique du Guelta de Bachikele, au nord-est du Tchad.

Son corps, déshydraté et inanimé, a été découvert dans un secteur montagneux et rocailleux, à quelques kilomètres du campement qu’il avait quitté sans guide ni autorisation, en violation des consignes de sécurité. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de sa mort.

Pour les autres touristes français présents sur place, comme Tom Charbit, il s’agit d’un « accident tragique qui aurait pu arriver à n’importe qui » lors d’une randonnée en terrain difficile. « Dès qu’on escalade des pentes et des pierriers, c’est potentiellement dangereux », a-t-il expliqué, soulignant que le Tchad n’est pas directement responsable de ce drame. Le groupe, composé d’une cinquantaine de personnes, participait à un voyage organisé par l’agence Point Afrique et l’association La Saharienne.

