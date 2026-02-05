Congo : Denis Sassou Nguesso sera candidat à la présidentielle du 15 mars

Denis Sassou Nguesso briguera un cinquième mandat à la tête de la République du Congo, le 15 mars prochain.

Ce 5 février, en marge de la foire agricole à Ignié à près de 60 km de Brazzaville, le président congolais, 82 ans, dont plus de quatre décennies au pouvoir a levé tout suspens sur son désir de voir prolonger son mandat au palais du Peuple. Investi candidat à la présidentielle par son parti le PCT- parti congolais du Travail, au mois de janvier, le président en exercice s'est lancé dans ce qui apparaît pour certains comme une campagne avant l'heure sillonnant les grandes régions de son pays armé d'un ouvrage promotionnel concentrant les chantiers de son mandat précédent de 2021-2026 et les promesses pour celui à venir en cas de réélection.

Sans réelle opposition, Denis Sassou Nguesso est presque sûr de poursuivre son long règne à la tête d'un pays à l'économie exsangue plombée par un surendettement sous fond de grogne sociale dans plusieurs secteurs publics et parapublics.

Les ONG dénoncent la corruption, dernier exemple en date, un groupe pétrolier norvégien a été accusé d'avoir versé des millions de dollars de pots-de-vin au président Dénis Sassou Nguesso et à sa famille. Le porte-parole du gouvernement Thierry Moungalla a qualifié de boule puante ces accusations.