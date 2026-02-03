Angola : un groupe séparatiste declare "l'indépendance" du Cabinda

Un groupe séparatiste à l’origine d’une insurrection de faible intensité qui dure depuis des décennies dans l’enclave pétrolifère de Cabinda, en Angola, a déclaré lundi "l’indépendance" du territoire vis-à-vis de l’Angola.

Cette province côtière, enclavée entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville et séparée du reste de l’Angola par une étroite bande de terre, produit les trois cinquièmes du pétrole angolais.

Elle est le théâtre d’attaques sporadiques de séparatistes depuis son intégration officielle à l’Angola en 1975, lorsque le pays d’Afrique australe est devenu indépendant du Portugal.

Lors d’une conférence de presse à Bruxelles, la direction du Front de libération de l’enclave de Cabinda (FLEC) a diffusé une vidéo montrant le secrétaire général Jacinto Antonio Telica déclarant "l’indépendance" du territoire.

Selon eux, la vidéo — qui montre Telica s’exprimant dans une clairière entouré d’hommes en uniforme militaire, après le hissage du drapeau du FLEC — a été filmée plus tôt lundi à Cabinda.

"Au nom du peuple de Cabinda et dans le plein exercice de son droit à l’autodétermination, nous déclarons solennellement que Cabinda est et sera désormais un État souverain et indépendant", a déclaré Telica.

Il a indiqué que le mouvement nommerait un "parlement" chargé de rédiger une Constitution et de désigner un "exécutif provisoire responsable de l’organisation institutionnelle de l’État, de la gestion de la transition politique et de la représentation de la République de Cabinda auprès de la communauté internationale".

Le gouvernement angolais n’a pas réagi immédiatement.

À Bruxelles, le représentant du FLEC chargé des relations internationales, Andre Quinta, a déclaré que le groupe n’abandonnerait pas sa lutte armée tant que Cabinda ne serait pas réellement indépendante. "Tant que Cabinda ne sera pas libre, toutes les options continueront d’être utilisées, qu’il s’agisse de la diplomatie, de recours juridiques ou d’actions militaires", a affirmé Quinta.

La lutte séparatiste, qui dure depuis des décennies, est alimentée par la colère face aux énormes profits que le gouvernement angolais tire des réserves pétrolières de Cabinda. Le gouvernement de Luanda a été accusé de mener une répression comprenant l’arrestation de militants indépendantistes.

La police a arrêté cinq manifestants lors d’un rassemblement à Cabinda dimanche, organisé pour marquer le 141ᵉ anniversaire du traité de Simulambuco, qui a placé Cabinda sous domination portugaise en 1885.