Le Caire : les dirigeants égyptien et jordanien plaident pour la stabilité régionale

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a reçu dimanche le roi Abdallah II de Jordanie au Caire, dans une rencontre visant à consolider les relations bilatérales et la coopération régionale. Les deux dirigeants ont réitéré leur rejet de toute tentative de déplacement du peuple palestinien et insisté sur la mise en œuvre complète du cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Ils ont rappelé que l’établissement d’un État palestinien souverain, sur les frontières de 1967 et avec Jérusalem-Est pour capitale, constitue la condition essentielle d’une paix et d’une stabilité durables au Moyen-Orient. Les échanges ont également porté sur la nécessité de réduire les tensions régionales, de respecter la souveraineté des États et de protéger les ressources des peuples.

Enfin, Sissi et Abdallah II ont exprimé leur volonté de renforcer et d’élargir la coopération bilatérale et de préparer la prochaine session de la Commission mixte supérieure Égypte-Jordanie.