Coopération renforcée entre l'Union européenne et le Maroc

Le Conseil d’association entre l’Union européenne (UE) et le Royaume du Maroc a tenu sa 15ᵉ réunion à Bruxelles, marquant une nouvelle étape dans le partenariat stratégique entre les deux parties.

Cette rencontre, coprésidée par Kaja Kallas, haute représentante de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, a permis d’aborder des sujets clés, allant de la politique à l’économie, en passant par les droits de l’homme et la sécurité.

Une délégation européenne élargie Outre Kaja Kallas, la Commission européenne était représentée par Dubravka Šuica, commissaire chargée de la Méditerranée, soulignant l’importance accordée à cette relation bilatérale.

Les discussions ont porté sur plusieurs axes prioritaires : renforcement des liens commerciaux et des échanges économiques entre l’UE et le Maroc , l'évaluation des progrès et des défis dans ces domaines, migration, transition verte, innovation, et développement socio-économique inclusif et durable.

Cette réunion s’inscrit dans une dynamique de dialogue continu entre l’UE et le Maroc, visant à approfondir leur partenariat sur des bases mutuellement bénéfiques.