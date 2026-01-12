Corée du Sud : découvrez le festival de pêche sur glace de Hwacheon

En Corée du Sud, de vastes foules se rassemblent chaque hiver dans le comté de Hwacheon pour le festival annuel Sancheoneo, célèbre pour ses épreuves dans l’eau glacée. Des dizaines de milliers de visiteurs affluent dans le nord-est du pays pour tenter d’attraper à mains nues des truites de montagne encore vivantes. En short et munis de gants, les participants s’aventurent dans des bassins gelés et, une fois le poisson saisi, le serrent contre leur poitrine. D’autres optent pour une approche plus calme, pêchant à la ligne à travers des trous creusés dans la glace. À proximité, des grils diffusent l’odeur de truites fraîchement grillées, conformément à la règle du festival : manger ce que l’on attrape. Selon les organisateurs, environ 65 000 personnes ont assisté à la journée d’ouverture. Organisé du 10 janvier au 1er février, le festival est devenu un rendez-vous hivernal majeur en Corée du Sud. Classé parmi les quatre plus grands festivals d’hiver au monde, il dynamise ce comté rural de 22 000 habitants, avec des dispositifs renforcés de sécurité et de soins médicaux.