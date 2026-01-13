Éthiopie : 2 touristes turcs et leur chauffeur tués par des éleveurs

Deux touristes turcs et leur chauffeur éthiopien ont été tués par des éleveurs armés dans le sud-ouest de l'Éthiopie, ont déclaré lundi soir les autorités régionales, qualifiant cette attaque d'"acte odieux".

L'attaque a eu lieu dans le district de Suri, à environ 330 kilomètres au sud-ouest de la capitale Addis-Abeba, et a été perpétrée lundi matin par des "bandits éleveurs", ont déclaré les autorités de la région sud-ouest sur Facebook.

Elles n'ont pas donné plus de détails sur les circonstances.

Le sud-ouest de l'Éthiopie abrite des bergers semi-nomades, notamment issus des groupes ethniques Suri et Surma, qui sont souvent armés pour défendre leurs troupeaux.

Les autorités régionales ont déclaré qu'elles menaient une "opération majeure de maintien de l'ordre" afin de "poursuivre et traduire en justice les bandits qui ont commis cet acte odieux".

L'Éthiopie, qui est sortie en 2022 d'une guerre civile sanglante dans la région nord du Tigré, cherche à attirer les touristes internationaux afin de diversifier son économie largement dirigée par l'État.

Ce pays de la Corne de l'Afrique, le deuxième plus peuplé du continent avec environ 130 millions d'habitants, continue d'être confronté à des conflits armés dans ses deux régions les plus peuplées, l'Oromia et l'Amhara.