RDC : naissance de jumeaux gorilles de montagne

République démocratique du Congo
Des jumeaux gorilles, une espèce rare, sont nés dans un parc naturel de la République démocratique du Congo, pays déchiré par les conflits.
Des images, provenant du parc national des Virunga en République démocratique du Congo montrent Mafuko, un gorille de montagne en voie de disparition, tenant dans ses bras les jumeaux mâles nés au début du mois.
Selon les scientifiques, moins de 1 % des grossesses chez les gorilles de montagne aboutissent à des jumeaux.
La RDC avait déjà enregistré un cas similaire en 2020, également dans la réserve des Virunga, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Inauguré en 1925, ce parc est la plus ancienne réserve naturelle d'Afrique. IMAGES - Vertical
01:00
Découvrez Lars, un renne élevé dans une ferme anglaise parmi les chiens, prêt pour Noël
02:10
Le Kenya lance une vaste opération de marquage des rhinocéros noirs
00:53
USA : un zoo de San Diego accueille une nouvelle portée de fossas
02:02
Les manchots africains en danger d'extinction malgré la protection
02:03
L'Afrique souffre du déclin des poissons d’eau douce
01:56
Les gorilles de montagne reprennent du terrain en Ouganda