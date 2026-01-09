Bienvenue sur Africanews

RDC : naissance de jumeaux gorilles de montagne

Kirsty Wigglesworth/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Ali Bamba

République démocratique du Congo

Des jumeaux gorilles, une espèce rare, sont nés dans un parc naturel de la République démocratique du Congo, pays déchiré par les conflits.

Des images, provenant du parc national des Virunga en République démocratique du Congo montrent Mafuko, un gorille de montagne en voie de disparition, tenant dans ses bras les jumeaux mâles nés au début du mois.

Selon les scientifiques, moins de 1 % des grossesses chez les gorilles de montagne aboutissent à des jumeaux.

La RDC avait déjà enregistré un cas similaire en 2020, également dans la réserve des Virunga, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Inauguré en 1925, ce parc est la plus ancienne réserve naturelle d'Afrique. IMAGES - Vertical

