États-Unis : La Nouvelle-Orléans lance la saison du carnaval avec des défilés et une sécurité renforcée

Des motos de police ont ouvert la marche, suivies de fanfares et de chars, sous les yeux d’une foule dense. Le 6 janvier marque ailleurs la fin des fêtes de Noël, mais dans la ville, il donne le coup d’envoi de plusieurs semaines de célébrations jusqu’à Mardi gras. Cette année, l’ouverture s’est déroulée avec un dispositif de sécurité renforcé. DLa police était présente tout au long des parcours tandis que des soldats de la Garde nationale poursuivaient leurs patrouilles autour du quartier français, où ils sont déployés depuis déjà une semaine. Les autorités locales mettent en avant une baisse nette de la criminalité violente depuis 2022, alors que la ville entre dans sa période la plus animée de l’année.