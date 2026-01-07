Des civils fuient Alep, l'armée syrienne boucle des zones à majorité kurde

Des habitants d'Alep ont quitté Achrafieh et Cheikh Maqsoud pendant une accalmie dans les combats, emportant leurs effets personnels et cherchant des zones plus sûres. Les affrontements, qui ont débuté mardi, sont les plus graves depuis des mois entre les forces gouvernementales et les Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes. Au moins neuf personnes auraient été tuées, dont des civils, les deux camps s'accusant mutuellement d'avoir bombardé des zones résidentielles. Ces violences surviennent alors que les discussions patinent au sujet d'un accord conclu en mars visant à intégrer les forces kurdes dans l'armée nationale. Malgré des réunions à Damas, les responsables reconnaissent peu de progrès, laissant les civils pris en étau entre des forces rivales dans une ville déjà marquée par des années de guerre.