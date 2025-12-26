Nigeria : la peur après les frappes américaines dans le nord-ouest

Les habitants du nord-ouest du Nigeria restent sous le choc après des frappes aériennes américaines menées dans la nuit de jeudi à vendredi contre des cibles présentées comme liées au groupe État islamique.

Dans plusieurs villages de l’État de Sokoto, les explosions ont fait trembler les maisons et illuminé le ciel, provoquant panique et confusion parmi les populations locales.

À Jabo, un village agricole jusque-là épargné par les violences, des témoins racontent avoir vu un objet lumineux traverser le ciel avant de s’écraser et de prendre feu entre les localités de Jabo et Kagara. Des habitants se sont rassemblés dès l’aube autour du site de l’impact pour constater les dégâts.

Selon les témoignages recueillis sur place, aucune victime n’a été signalée. Les dégâts matériels seraient limités, notamment autour de terres agricoles proches du point d’impact. Les forces de sécurité ont bouclé la zone, sans communiquer davantage sur la nature exacte des cibles visées.

Le président américain Donald Trump a annoncé que les États-Unis avaient mené une « frappe puissante et meurtrière » contre des éléments de l’État islamique opérant dans le nord-ouest du Nigeria. Le gouvernement nigérian a ensuite confirmé que l’opération avait été conduite en coordination avec Washington, dans le cadre d’un échange de renseignements entre les deux pays.

Le ministre nigérian des Affaires étrangères, Yusuf Tuggar, a qualifié ces frappes de « nouvelle phase d’un vieux conflit », évoquant les violences persistantes qui touchent aussi bien les communautés chrétiennes que musulmanes depuis plusieurs années. Il a laissé entendre que d’autres opérations pourraient suivre.

Mais sur le terrain, le manque d’informations alimente l’inquiétude. Des analystes estiment que l’absence de communication officielle sur les groupes ciblés et l’évaluation des pertes risque d’accentuer la peur parmi les populations civiles.

Pour beaucoup d’habitants, cette nuit de frappes marque une rupture brutale avec le quotidien d’une région qui, jusqu’ici, n’avait jamais été directement touchée par ce type d’opérations militaires.