Comment rentabiliser le secteur créatif africain ? [Business Africa]

Les artistes africains ne sont plus de simples ambassadeurs culturels — ce sont désormais des acteurs économiques mondiaux. Qu’il s’agisse de dominer les classements musicaux internationaux ou d’influencer la mode et le cinéma à l’échelle planétaire, le talent créatif africain suscite une attention sans précédent. Pourtant, pendant des années, cette puissance culturelle a eu du mal à se traduire en revenus durables et en accès au financement. Cela pourrait être en train de changer.

Un nouvel élan politique, porté notamment par de récentes déclarations du G20 et par des réformes juridiques majeures au Nigeria, jette les bases d’une économie créative plus solide. Au cœur de ces réformes se trouve un changement crucial : la reconnaissance de la propriété intellectuelle — catalogues musicaux, droits cinématographiques, édition et valeur des marques — comme des actifs.

En permettant aux créateurs d’utiliser leur propriété intellectuelle comme garantie, les décideurs espèrent débloquer des financements, attirer des investissements institutionnels et assurer la durabilité à long terme des artistes et des entrepreneurs créatifs.

L’expert de l’industrie créative Audu Maikori souligne que, malgré des progrès, d’importants défis subsistent. Les plus de 50 systèmes juridiques du continent compliquent la mise en place d’un cadre unifié du droit d’auteur, ce qui soulève la question de savoir si des approches régionales offriraient une meilleure protection aux créateurs. Parallèlement, les artistes africains continuent de courir des risques lorsqu’ils signent des contrats internationaux, souvent sans les garanties juridiques nécessaires pour protéger leurs droits et leurs revenus.

Au-delà des réformes politiques, les spécialistes estiment que des solutions concrètes — telles qu’une meilleure compréhension des contrats, le renforcement des sociétés de gestion collective et l’accès à des services de conseil juridique et financier — seront essentielles pour permettre aux créateurs de monétiser leur travail sur le long terme.

Le défi du trafic d’une mégapole : Dar es Salaam

Alors que la créativité ouvre de nouvelles frontières économiques, les villes africaines doivent faire face au coût d’une urbanisation rapide.

Dar es Salaam, capitale économique de la Tanzanie et foyer d’environ six millions d’habitants, se développe à une vitesse fulgurante, mais ses infrastructures de transport peinent à suivre. Malgré la décision du gouvernement de transférer la plupart des fonctions officielles vers la capitale politique, Dodoma, la congestion routière à Dar es Salaam continue de s’aggraver, réduisant la productivité et augmentant les coûts pour les entreprises.

Selon la Banque mondiale, la ville est en passe de devenir une mégapole, avec une population dépassant les dix millions d’habitants dans les années à venir. Sans investissements majeurs dans les systèmes de transport, l’urbanisme et la gestion de la congestion, la pression économique pourrait s’intensifier, affectant le commerce, la mobilité de la main-d’œuvre et la compétitivité globale.

Comme le rapporte Isaac Lukando pour Africanews, le défi auquel fait face Dar es Salaam est emblématique d’un problème plus large sur le continent : comment construire des villes capables de soutenir la croissance sans être paralysées par leur propre expansion.

Le boom du mobile money et le milliard de comptes

Parallèlement, le paysage financier africain est en train d’être discrètement — et rapidement — redessiné.

Les dernières performances financières de MTN mettent en lumière une réalité forte : le mobile money n’est plus un simple service complémentaire. Il constitue désormais l’un des piliers du système financier africain.

En 2024, l’Afrique subsaharienne a franchi un cap historique en dépassant 1,1 milliard de comptes mobile money enregistrés — soit plus de la moitié du total mondial. Les opérateurs télécoms, autrefois perçus comme des acteurs périphériques de la finance, dépassent aujourd’hui les banques traditionnelles en nombre de clients, en volumes de transactions et en inclusion financière.

Des paiements à l’épargne, en passant par le crédit et l’assurance, les plateformes de mobile money redéfinissent la manière dont les Africains accèdent aux services financiers et les utilisent. À mesure que les télécoms consolident leur domination, les régulateurs et les banques sont de plus en plus contraints de s’adapter à un nouvel ordre financier — porté par la technologie, l’échelle et l’accessibilité.