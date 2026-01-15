Le pétrole pour redresser l'économie de l'Ouganda ? [Business Africa}

Depuis des années, l’économie de l’Ouganda repose sur le café et l’or. Aujourd’hui, le pays mise tout sur un nouvel avenir à haut risque : le pétrole.

Avec des exportations qui pourraient débuter dès octobre, la perspective de près de 2 milliards de dollars par an se profile à l’horizon. Mais le pays peut-il éviter la redoutée "malédiction des ressources" qui a frappé d’autres nations ?

Winfred Ngabiirwe, militant pour la transparence et la conformité dans le secteur pétrolier et gazier, rejoint l’émission pour partager des informations cruciales sur la manière dont l’Ouganda peut s’assurer que la richesse pétrolière serve véritablement à construire un avenir durable pour sa population.

La Zambie approuve le yuan chinois pour le paiement des taxes

Dans un geste historique, la Zambie est devenue le premier pays d’Afrique à autoriser l’utilisation du yuan chinois pour le paiement des taxes minières.

Nous analysons ce que cela signifie pour l’évolution des alliances commerciales mondiales et le lent mais constant éloignement du dollar.

Le canal de Suez en difficulté alors que le fret évite la mer Rouge

Les attaques des Houthis ont cessé, mais la mer Rouge ne s’est pas rétablie. Le trafic maritime à travers le vital canal de Suez en Égypte reste réduit d’environ 60 %. Nous explorons les raisons pour lesquelles les transporteurs restent à l’écart et ce que ce détour prolongé implique pour le commerce mondial — et pour l’économie égyptienne.