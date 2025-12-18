Des tracteurs à Bruxelles pour protester contre l'accord commercial UE-Mercosur

Des agriculteurs ont convergé vers Bruxelles jeudi à l'aube au volant de leurs tracteurs, relançant la contestation contre le projet de l'Union européenne de conclure un accord commercial avec le Mercosur. La police s'attendait à environ 10 000 manifestants aux abords du Conseil européen, où les dirigeants de l'UE doivent se réunir pour un sommet. L'accord envisagé supprimerait progressivement les droits de douane sur la plupart des biens échangés entre l'UE et les pays du Mercosur sur une période de quinze ans. Ses partisans estiment qu'il ouvrirait des marchés reliant l'Europe au Brésil, à l'Argentine, à l'Uruguay, au Paraguay et à la Bolivie. De nombreux agriculteurs redoutent une concurrence plus forte et un affaiblissement des protections pour les producteurs locaux.