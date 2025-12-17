Des milliers de pèlerins cubains au sanctuaire d'El Rincón pour la bénédiction de saint Lazare

Le rituel mêle la foi catholique à la Santería afro-cubaine et attire des fidèles de toute l’île les 16 et 17 décembre. Saint Lazare, également connu sous le nom de Babalú Aye, ou simplement le Vieil Homme, est vénéré comme le protecteur des malades et des pauvres. De nombreux pèlerins portaient du violet, la couleur associée au saint. Certains ont parcouru de longues distances, d’autres ont rampé ou avancé à genoux pour s’acquitter de leurs vœux. Sur fond d’épidémies de dengue et de chikungunya et d’une grave crise économique, les prières se sont concentrées sur la santé et la stabilité.