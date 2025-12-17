En Laponie, le Père Noël se prépare à livrer ses cadeaux

En cette saison, le soleil ne se lève que tard dans la matinée, autour de 11 h, mais les préparatifs du réveillon de Noël sont déjà bien avancés. Dans le bureau de poste voisin, des milliers de lettres continuent d’arriver, rappelant que le courrier traditionnel garde toute sa place à Noël. Sa liste presque terminée, le Père Noël a estimé, dans une délcaration à l'agence AP, que la plupart des enfants ont été suffisamment sages cette année. Il ajoute que faire de son mieux compte davantage que d'être parfait. Chaque année, plus de 700 000 visiteurs du monde entier viennent découvrir le site du village du Père Noël, attirés par la neige, les lumières et l’ambiance unique.