Boxe : Anthony Joshua promet de "surclasser" Jake Paul

Avant le ring, le combat entre Anthony Joshua et Jake Paul a débuté lors de la pesée. L’ex-double champion du monde des poids lourds promettant l’enfer au boxeur américain.

Le combat en huit rounds aura lieu au Kaseya Center de Miami, aux États-Unis. Si Jake Paul reste sur une victoire face à Mike Tyson, dabs la nuit de vendredi en revanche, le boxeur de 26 ans affronte Anthony Joshua âgé de 36 ans.

"Je vais simplement dominer ce gamin, c'est tout. Je vais le dominer. Je suis un combattant sérieux, c'est ça qui fait la différence. Je suis un combattant très, très sérieux", a déclaré Anthony Joshua.

Le britannique a été pesé ce vendredi à 110 kg contre 98 kg pour l’américain. Malgré cette différence de carrure, Jake Paul joue la carte l’optimisme.

"La pression est sur lui, je me bats librement. J'ai déjà gagné. C'est une situation perdant-perdant pour lui. Je l'ai acculé dans un coin, exactement là où je le voulais", a déclaré Jake Paul.

A l’issue du combat, les deux boxeurs vont se partager environ 184 millions de dollars.