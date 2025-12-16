Rome ouvre deux nouvelles stations du métro C, dévoilant des ruines antiques près du Colisée

Construites à grande profondeur, les stations allient transport moderne et strates d’histoire antique mises au jour lors des fouilles. Les usagers et les visiteurs qui entrent dans la station près de l’amphithéâtre peuvent voir des vases en céramique, des puits de pierre et les vestiges d’un bain romain provenant d’une maison du Ier siècle, exposés le long des quais. La ligne a pris près de deux décennies à construire. Les travaux ont été ralentis par des problèmes de financement et par la nécessité de protéger des ruines enfouies sous la Via dei Fori Imperiali. Les ingénieurs ont aussi dû gérer la nappe phréatique tout en préservant ce qui se trouvait en surface. À proximité, la station Porta Metronia dévoile une caserne et des pièces décorées de la Rome impériale. La ligne C du métro, appelée à traverser la ville, devrait, une fois achevée, désengorger les rues bondées de Rome tout en offrant aux voyageurs une plongée quotidienne dans le passé de la ville.