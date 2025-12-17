Australie : début des funérailles des victimes de la fusillade de Hanouka à Bondi Beach

L’Australie a commencé mercredi à enterrer les victimes de la tuerie antisémite qui a frappé une célébration de Hanouka à Bondi Beach. Des centaines de personnes en deuil se sont rassemblées à Sydney, les funérailles débutant sous haute protection policière, où douleur et prière étaient étroitement mêlées. Au moins 15 personnes ont été tuées dimanche et plus de 20 sont toujours hospitalisées. Toutes les victimes identifiées à ce stade étaient juives, allant d’une fillette de 10 ans à un survivant de la Shoah âgé de 87 ans. La première cérémonie funéraire s’est tenue pour Eli Schlanger, 41 ans, époux, père de cinq enfants et rabbin adjoint au Chabad-Loubavitch de Bondi. Il avait organisé l’événement Chanukah by the Sea où l’attaque s’est produite et travaillait aussi comme aumônier pénitentiaire et hospitalier. En larmes, son beau-père, le rabbin Yehoram Ulman, a dit que son plus profond regret était de ne pas avoir assez souvent dit à Schlanger à quel point il était aimé et apprécié. À l’extérieur de la cérémonie, les rues étaient calmes tandis que des policiers contrôlaient les identités. Les funérailles ont été retardées en raison des enquêtes du coroner sur l’attaque, qui aurait été menée par un père et son fils.