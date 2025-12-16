Australie : recueillement à Bondi Beach après la fusillade

À quelques mètres du lieu du drame, des fleurs et des bougies ont recouvert le sol. Les proches de la plus jeune victime, Matilda, 10 ans, tuée lors de l’attaque de dimanche, sont égalemet venus se recueillir. Ses grands-parents et sa tante sont restés à l’écart pendant que des prières étaient dites pour l’enfant. Autour d’eux, riverains et passants se sont arrêtés en silence, laissant parfois un mot ou une peluche. La commissaire fédérale de la police, Krissy Barrett, a confirmé que l’attaque, qui a fait au moins 15 morts lors d’une célébration de Hanoucca, était un acte terroriste inspiré par l’État islamique. Les suspects sont un père et son fils de 24 ans. Le père a été abattu sur place et le fils était toujours hospitalisé mardi. Les hôpitaux de Sydney prennent encore en charge 25 blessés, dont 10 dans un état critique. Pour beaucoup, la veillée est à la fois un moment de deuil collectif et une façon d’affirmer que la violence ne fera pas taire la communauté.