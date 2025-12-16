Les camps de déplacés à Gaza frappés par des pluies et un froid extrêmes

Dans la zone d’Al Mawasi, les tentes étaient détrempées ce mardi matin après une nuit de pluie. L’eau boueuse a envahi le camp et des enfants marchaient pieds nus, leurs chaussures emportées par les flaques. Après deux années de guerre qui ont ravagé le territoire, des milliers de familles vivent toujours sous des tentes mal adaptées à l’hiver, parfois trouées, alors que les conditions météorologiques devraient encore se dégrader. Les responsables locaux appellent à une livraison plus rapide d’abris plus solides et à des réparations urgentes des systèmes de drainage, tandis que les organisations humanitaires alertent sur les restrictions imposées par Israël, qui ralentissent l’aide et laissent les familles exposées à l’arrivée de l’hiver.