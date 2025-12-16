Bienvenue sur Africanews

À New York, cérémonie de Hanouka sous haute sécurité après l'attaque à Bondi

Zalman Lazaroff, l’oncle de Leibel Lazaroff, un étudiant américain du mouvement Loubavitch blessé, a pris la parole lundi soir lors d’un allumage public de la ménorah de Hanouka à New York, pour donner des nouvelles de l’état de son neveu après l’attaque de Bondi Beach. La police a renforcé la sécurité alors que la cérémonie se déroulait sous haute protection. Des agents ont bouclé le secteur, contrôlé les points d’accès et surveillé la foule. Ces mesures font suite à la fusillade de masse survenue dimanche en Australie, qui a fait au moins 15 morts lors d’un événement de Hanouka à Bondi Beach. Des groupes juifs aux États-Unis ont depuis appelé les synagogues et les organisations communautaires à renforcer la sécurité lors des rassemblements publics, notamment en durcissant les contrôles à l’entrée.

Australie Etats-Unis New York Attentat

