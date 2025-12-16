Beyrouth accueille une parade de Noël haute en couleurs malgré les tensions avec Israël

Dans le quartier de Gemmayzé, des fanfares en uniformes colorés ont rempli les ruelles de musique et rassemblé une foule nombreuse. Le défilé a apporté un moment de pause pour certains, tandis que d’autres sont restés prudents face aux frappes israéliennes quasi quotidiennes dans le sud du Liban. Le défilé fait partie du programme plus large « Beirut Christmas Spirit », organisé de début décembre à janvier dans le centre-ville, avec un grand sapin, des stands festifs, de la restauration et des animations pour les enfants. Le Liban est le pays du Moyen-Orient comptant la plus forte proportion de chrétiens et Noël y demeure une fête largement célébrée. Des milliers de Libanais de la diaspora sont attendus pour passer les fêtes en famille.