Rare fresque de Jésus en Bon Pasteur découverte dans une tombe turque

Des archéologues l’ont découvert en août dans une petite tombe souterraine près d’Iznik, une ville connue pour le concile de Nicée en 325. La tombe remonterait au IIIe siècle, lorsque les chrétiens étaient encore persécutés dans l’Empire romain. La fresque représente un Jésus jeune et imberbe, en toge, portant une chèvre sur ses épaules. Les chercheurs estiment que les représentations du Bon Pasteur en Anatolie sont rares et que celle-ci est la mieux conservée. Les parois autour de l’image présentent des oiseaux, des plantes et des portraits de personnages nobles entourés de serviteurs. Les fouilles ont également mis au jour les restes de cinq personnes, dont un nourrisson.