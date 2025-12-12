Israël révèle des images des otages à Gaza plusieurs mois avant leurs morts tragiques

Les vidéos, retrouvées dans l’enclave puis remises au forum des familles, montrent les captifs vivant dans le tunnel, jouant aux cartes et allumant les bougies. On y voit notamment Hersh Goldberg Polin, amputé du bras gauche suite à l’attaque du 7 octobre. Une autre séquence les montre réunis sur des couvertures, récitant des prières et comptant les dernières secondes avant la nouvelle année. Pour les proches, ces images prouvent qu’ils auraient pu être ramenés vivants. Les autorités israéliennes affirment que les six otages ont été tués en août par Hamas, peu avant l’arrivée des soldats. Alors qu’un dernier corps reste à Gaza, la première phase du cessez le feu négocié par Washington touche à sa fin et les discussions entrent dans une étape plus complexe.