Forbes : 6 Africaines parmi les 100 femmes les plus puissantes au monde

Forbes a dévoilé sa liste des 100 femmes les plus puissantes du monde en 2025, mettant en avant les leaders qui continuent à franchir les barrières malgré les défis mondiaux auxquels sont confrontées les femmes sur le lieu de travail. Rien qu'aux États-Unis, près de 500 000 femmes ont quitté leur emploi entre janvier et octobre 2025, ce qui constitue l'une des baisses les plus importantes de l'histoire.

Une étude menée par McKinsey et Lean In montre que seulement 54 % des entreprises s'efforcent aujourd'hui de promouvoir les femmes à des postes de direction, alors qu'elles étaient 90 % à le faire il y a quatre ans. Les Nations unies ont également mis en garde contre la montée du sexisme en ligne, qui touche les femmes dans tous les secteurs d'activité.

Dans toute l'Afrique, les femmes entrent dans l'histoire de la politique, des affaires et des médias. Forbes a mis en lumière six femmes africaines dont les réalisations sont en train de remodeler le continent et le monde.

Mary Vilakazi - Afrique du Sud

Mary Vilakazi est comptable agréée et l'une des principales dirigeantes financières d'Afrique du Sud. Elle a commencé sa carrière chez PwC, dont elle est devenue l'une des plus jeunes associées à 27 ans, et a ensuite occupé le poste de directrice financière du Mineral Services Group. Elle a rejoint FirstRand en 2018 en tant que directrice de l'exploitation du groupe et, le 1er avril 2024, elle est devenue la première femme et la première femme noire à diriger FirstRand Group, la plus grande société de services financiers d'Afrique du Sud en termes de valeur de marché.

Judith Suminwa Tuluka - République démocratique du Congo

Judith Suminwa Tuluka est devenue la première femme Premier ministre de la RDC en juin 2024. Ancienne fonctionnaire du PNUD et économiste, elle a précédemment occupé le poste de ministre d'État et du Plan. Son expertise couvre les finances publiques, la budgétisation, l'évaluation des programmes et la coordination nationale.

Netumbo Nandi-Ndaitwah - Namibie

Le 21 mars 2025, Netumbo Nandi-Ndaitwah a prêté serment en tant que première femme présidente de la Namibie. Politicienne chevronnée et ancienne vice-présidente, elle a occupé des postes clés au sein du gouvernement, notamment en tant que ministre des affaires étrangères et de l'environnement. Depuis son entrée en fonction, elle s'est efforcée de réduire la dette du pays et de renforcer les politiques nationales.

Mpumi Madisa - Afrique du Sud

Mpumi Madisa est la première femme noire à diriger une des 40 premières sociétés cotées à la bourse de Johannesburg. Elle est devenue PDG de Bidvest en octobre 2020 après avoir gravi les échelons dans les domaines de la vente, du marketing et des affaires générales. Sous sa direction, Bidvest s'est développée à l'échelle mondiale, a rétabli sa rentabilité et gère environ 130 000 employés.

Ngozi Okonjo-Iweala - Nigeria

Ngozi Okonjo-Iweala, l'une des plus grandes économistes du monde, a été chargée de la collecte de fonds de la Banque mondiale, présidente de Gavi et coprésidente de la Commission mondiale sur l'économie et le climat. Le 1er mars 2021, elle est devenue la première femme et la première Africaine à diriger l'Organisation mondiale du commerce et a été reconduite pour un second mandat en 2024.

Mo Abudu - Nigeria

Mo Abudu est une entrepreneuse nigériane spécialisée dans les médias et fondatrice d'EbonyLife Media, qui façonne la narration africaine à l'échelle mondiale. En 2025, le magazine TIME l'a désignée comme l'une des "100 personnes les plus influentes du monde". Elle a récemment lancé l'Afro Film Fund, une initiative de 50 millions de dollars destinée à produire des films et des séries d'origine africaine, et a étendu sa marque au Royaume-Uni avec EbonyLife Place London.